Самым прибыльным отелем Краснодара в 2024 году стал Hilton Garden Inn Krasnodar

«Ъ-Кубань» проанализировал финпоказатели краснодарских гостиниц и выяснил, что по итогам 2024 года самым прибыльным отелем Краснодара стал Hilton Garden Inn Krasnodar. Согласно сервису «СПАРК-Интерфакс», ООО «Кеско-Краснодар» (Hilton Garden Inn Krasnodar и Hampton by Hilton Krasnodar) в 2024 году получило 126,5 млн руб. чистой прибыли (23,6 млн руб. в 2023 году).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Киселев Фото: Евгений Киселев

ООО «Кеско-Краснодар» зарегистрировано в Краснодаре в 2006 году. Руководитель – Валерий Иванов, бенефициар – Алексей Варламов. В 2024 году доходы компании составили 565,8 млн руб., прибыль – 126,5 млн руб. (465,7 млн руб. и 23,6 млн руб. в 2023 году соответственно).

Следом по размеру чистой прибыли идет Gold inn Garden (ООО «Астория»). Компания зарегистрирована в Краснодаре в 2014 году. Руководитель – Станислав Агеев, бенефициар – Наталья Агеева. За 2024 год компания заработала 123,2 млн руб., чистая прибыль составила 38,5 млн руб. (104,4 млн руб. и 31,2 млн руб. в 2023 году).

Тройку лидеров по Краснодару замыкает Krasnodar Marriott Hotel (ООО «Центр Отель»). Компания зарегистрирована в Краснодаре в 2007 году. Руководитель – Татьяна Мищенко, бенефициар – Денис Исаев. Доходы компании по итогам 2024 года превысили 1 млрд руб., однако чистая прибыль составила лишь 19,2 млн руб. В 2023 году доходы компании составили 772,2 млн руб., а убыток превысил 346 млн руб. 2024 год стал для компании первым прибыльным с 2020.

На четвертом месте Crowne Plaza Krasnodar Centre (ООО «ГК "Екатеринодар"»). Компания зарегистрирована в Краснодаре в 2013 году. Руководитель – Аркадий Ишханян, бенефициар – Михаил Петросян. В 2024 году доходы компании составили 457 млн руб., прибыль – 226 тыс. руб. (322,6 млн руб. доходов и 12,9 млн руб. убытка в 2023 году).

Пятерку замыкает отель RedPoint (ООО «Русский Лес»). Компания зарегистрирована в Краснодаре в 2011 году. Руководитель – Константин Биденко. В 2024 году доходы компании составили 301,2 млн руб., убыток – 19,9 млн руб. В 2023 году показатели составляли соответственно 237,1 млн руб. и 78,5 млн руб.

Вячеслав Рыжков