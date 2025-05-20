Водоканал Новороссийска оценит ущерб от майского прорыва водовода

Сумма ущерба и размер компенсации пострадавшим от майского прорыва магистрального водовода в Новороссийске будут определены в течение месяца после завершения экспертного заключения. Об этом сообщает «Ъ-Новороссийск» со ссылкой МУП «Водоканал» города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Инцидент произошел в ночь с 15 на 16 мая 2025 года на улице Пограничной. В результате аварии произошло затопление соседнего частного домовладения. Вода под давлением выливалась из трубы, несмотря на оперативные действия двух аварийных бригад и использование пяти единиц техники, которые начали работы с раннего утра.

Исполняющий обязанности вице-мэра Новороссийска Рафаэль Бегляров сообщил, что после получения экспертного заключения будет составлена претензия. Все действия будут проведены без судебных разбирательств, и решение о выплате компенсации будет принято комиссионно.

В день происшествия жильцам пострадавшего дома была оказана помощь в уборке территории и расчистке ливневой канализации силами администрации, сотрудников водоканала и волонтеров.

В пресс-службе водоканала отметили, что пострадало одно домовладение, где зафиксировано множество повреждений. Для точной оценки ущерба будут привлечены строители и другие специалисты. Компенсация будет выплачена МУП «Водоканал Новороссийска» после завершения всех необходимых процедур.

Мария Удовик