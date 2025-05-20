Главные новости за 20 мая. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Несколько действующих строек на территории Пушкинского района подверглись миграционной проверке. Пять человек отправились в отделение, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Некомплект судей в Петербурге на данный момент составляет 7-15% (7% — мировых, 14,8% — районных). Причиной стал высокий уровень нагрузки. Такая ситуация приводит к тому, что дела рассматриваются дольше, заседания задерживаются, что, в свою очередь, способствует росту стоимости услуг адвокатов.

У организации, занимающейся поставками морепродуктов, на утилизацию изъяли 50 кг щупалец кальмара и 100 кг мяса мидий, которые не соответствовали требованиям безопасности пищевой продукции. Такое решение было принято по итогам проверки прокуратуры.

Группа компаний «Монолит», которая является одним из лидеров по производству бетона на Северо-Западе, арендовала 1 220 кв. м в бизнес-центре «Сенатор» на улице Профессора Попова, 37В. IBC Real Estate выступила консультантом сделки.

В Ленобласти сотрудники Федеральной службы безопасности совместно с полицией задержали трех предполагаемых участников группы, занимающейся обналичиванием денег. Всего на счета подозреваемых было переведено около 287 млн рублей.

На полях Петербургского международного юридического форума министр юстиции РФ Константин Чуйченко заявил, что улицы Северной столицы имеют имена «народовольцев и террористов». Однако переименовывать их не надо, добавил глава ведомства.

Суд по интеллектуальным правам (СИП) 20 мая при новом рассмотрении отказал петербургскому ООО «Модерн Технолоджи» в досрочном прекращении за GN Tobacco Sweden AB (Швеция) охраны товарного знака (ТЗ) табака Oden’s (№ 441210) в отношении товаров 34-го класса МКТУ. Охрана знака была продлена до 15 сентября 2030 года.

Глава СК России Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме рассказал о преступлениях мигрантов в РФ за первые три месяца 2025 года. Около 65% преступлений среди иностранцев связаны с запрещенными веществами.

Инспектору патрульно-постовой службы, который находился за рулем полицейской машины, попавшей в ДТП с мотоциклом на Хасанской улице, предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Авария произошла 18 мая на пересечении Индустриального проспекта и Хасанской улицы.

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский заявил, что на рассмотрение городского парламента внесут законопроект об увековечивании памяти жертв геноцида. Он указал, что, по уточненным сведениям, за время осады погибло около 1,093 млн человек.

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга смягчил меру пресечения блогеру Алексею Поднебесному, обвиняемому в совершении действий сексуального характера с лицом младше 16 лет. Его отпустили из СИЗО и ввели запрет на совершение определенных действий.

Отделение российского Союза писателей и Союз писателей Санкт-Петербурга 20 мая объединились в одну структуру. На заседании в Доме журналиста избрали новое Правление.