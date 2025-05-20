ГК «Монолит» арендовала более 1 тыс. кв. метров в бизнес-центре «Сенатор»

Группа компаний «Монолит», которая является одним из лидеров по производству бетона на Северо-Западе, арендовала 1 220 кв. м в бизнес-центре «Сенатор» на улице Профессора Попова, 37В. Об этом сообщила компания IBC Real Estate, которая выступила консультантом сделки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Бизнес-центр находится рядом с жилой застройкой Крестовского и Каменного острова, поблизости проходят крупные магистрали — Каменноостровский и Большой проспект П.С. До станции метро «Петроградская» идти всего несколько минут.

По словам гендиректора ГК «Монолит» Яны Константиновой, компания решила арендовать помещения в связи с растущим бизнесом и увеличивающемся числе сотрудников. Организация полностью заняла один этаж «Сенатора».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что штаб-квартиру Сбербанка планируют возвести на намыве Васильевского острова. Общество с ограниченной ответственностью «Барус», которое связывают с корпорацией, получило градостроительный план по участку площадью 10,6 га.

Андрей Маркелов