Нехватка районных судей в Петербурге составляет почти 15%

Некомплект судей в Петербурге на данный момент составляет 7-15% (7% — мировых, 14,8% — районных). Такими данными с «Деловым Петербургом» поделилась глава Объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

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Причиной стал высокий уровень нагрузки. Такая ситуация приводит к тому, что дела рассматриваются дольше, заседания задерживаются, что, в свою очередь, способствует росту стоимости услуг адвокатов.

По данным издания, штатное расписание петербургского арбитража предусматривает 138 должностей судей, в то время как некомплект составляет 18,1%. В среднем по стране этот показатель равняется 20%.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что средний доход юристов в Петербурге, по данным hh.ru, увеличился на 15 тыс. рублей (до 86,5 тыс. рублей).

Дарья Астанина