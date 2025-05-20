Суд отказал петербургскому ООО в прекращении за GN Tobacco охраны ТЗ табака Oden’s

Суд по интеллектуальным правам (СИП) 20 мая при новом рассмотрении отказал петербургскому ООО «Модерн Технолоджи» в досрочном прекращении за GN Tobacco Sweden AB (Швеция) охраны товарного знака (ТЗ) табака Oden’s (№ 441210) в отношении товаров 34-го класса МКТУ. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщил «Интерфакс».

При первом рассмотрении 28 мая 2024 года СИП досрочно прекратил охрану за шведской компанией ТЗ в отношении товаров 34-го класса МКТУ (табак и табачные изделия). В декабре президиум суда отменил это решение и назначил новое рассмотрение дела на 20 мая 2025 года. По его итогам охрана знака была продлена до 15 сентября 2030 года.

По данным «Спарк», ООО «Модерн Технолоджи» занимается производством изделий из табака и махорки (сигарет, папирос, сигар, сигарилл, курительного тонкорезаного табака и др.). Шведская GN Tobacco производит снюс, такие марки, как Oden’s и Olde ving, широко известны в Скандинавии.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что арбитраж отклонил ходатайство об отсрочке передачи государству акций ПНТ.

Дарья Астанина