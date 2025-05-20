Инспектору патрульно-постовой службы, который находился за рулем полицейской машины, попавшей в ДТП с мотоциклом на Хасанской улице, предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Об этом сообщили в ГСУ СКР по Петербургу.

Напомним, авария произошла 18 мая на пересечении Индустриального проспекта и Хасанской улицы. На кадрах, опубликованных местными жителями, можно увидеть, как байкер на полной скорости влетает в полицейскую машину. Как установило следствие, обвиняемый в момент ДТП ехал на красный.

В результате аварии погибли мотоциклист и сотрудник полиции, находившийся на заднем сиденье служебного авто. Следствие направило в суд ходатайство об аресте обвиняемого.

Дарья Астанина