Глава Минюста Чуйченко: «Почти весь центр Петербурга назван именами террористов»

На полях Петербургского международного юридического форума министр юстиции РФ Константин Чуйченко заявил, что улицы Северной столицы имеют имена «народовольцев и террористов». Однако переименовывать их не надо, добавил глава ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Господин Чуйченко заявил, что почти весь центр назван именами народовольцев и террористов. По мнению министра, такая ситуация свидетельствует о стабильности, и переименовывать улицы не надо.

Константин Чуйченко также заявил, что события прошлых веков нельзя приспосабливать под дух времени. При этом историю необходимо изучать без «иностранного вмешательства».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что министр юстиции назвал регрессом восстание декабристов в 1825 году.

Татьяна Титаева