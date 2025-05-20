Два союза писателей в Петербурге объединились в единое отделение

Отделение российского Союза писателей и Союз писателей Санкт-Петербурга 20 мая объединились в одну структуру. На заседании в Доме журналиста избрали новое Правление, сообщили в Telegram-канале Союза Писателей России.

Помощник президента России Владимир Мединский уточнил, что председателем избран Борис Орлов, сопредседателем — Валерий Попов. В СПР отметили, что 20 мая был сделан самый главный шаг к объединению лучших ленинградских-петербургских писательских сил.

«В Санкт-Петербурге приняты все нормативные документы и организационные решения, позволяющие реализовать курс Президента России, направленный на консолидацию лучших творческих сил в единой общероссийской общественной организации — Союзе писателей России»,— заявили главы регионального отделения.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти объединили.

Татьяна Титаева