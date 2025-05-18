На имущество главы СУ СКР по Марий Эл наложили ограничительные меры

На имущество главы следственного управления Следственного комитета России по Марий Эл Александра Рычкова наложили ограничительные меры из-за дела о банкротстве компании «Кузбасс майнинг». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл Александр Рычков

Фото: СУ СК России по Республике Марий Эл Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл Александр Рычков

Фото: СУ СК России по Республике Марий Эл

Компанией «Кузбасс майнинг» фактически управляет отец главы СУ СКР по республике Владимир Рычков, сообщает Mash. Ранее суд также наложил ограничения на его активы.

Согласно определению Арбитражного суда Кемеровской области, Александру Рычкову, его сыну и жене запрещено производить регистрационные действия со своим домом в Сочи, квартирой и участком. Также под ограничительные меры попали семь автомобилей, включая три BMW M5, Mercedes-Benz, Toyota Land Cruiser, Subaru Impreza и Renault Duster. В список также вошли три снегохода, квадроцикл, мотоцикл Harley-Davidson и дизельный погрузчик.

В разговоре с «Ъ-Сибирь» предприниматель Владимир Рычков сообщал, что не являлся участником или руководителем ООО «Кузбасс майнинг», а лишь кредитором и планирует оспаривать решение о его ответственности в апелляционной инстанции.

Влас Северин