Главные новости за 14 мая. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

В Куйбышевском районном суде Санкт-Петербурга прошло первое заседание по иску строительной компании ЛСР к четырем градозащитникам о возмещении ущерба, понесенного девелопером из-за судебных тяжб по поводу строительства северного намыва на Васильевском острове. Как следует из карточки дела, застройщик вместе с Росприроднадзором хочет получить от Дмитрия Анисимова, Ольги Галкиной, Ильи Кулешова и Екатерины Миркиной 6,5 млн рублей. Эти средства группа ЛСР, полагают юристы строительной компании, была вынуждена потратить на дополнительную экспертизу о возможности строительства намыва. Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «Градозащитников потребовали заплатить за расходы».

Петербургские полицейские вместе с отделом по борьбе с контрабандой наркотиков Балтийской таможни изъяли свыше 61 кг белого порошкообразного вещества, привезенного на морском судне из Эквадора. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По словам госпожи Волк, в ходе досмотра одного из контейнеров правоохранители нашли тайники, где находились 50 брикетов с «порошком». Один из свертков направили на экспертизу, которая подтвердила, что в нем находится свыше 1 кг кокаина.

Из-за выявленных нарушений в кафе «Зира» в Лодейном поле место общественного питания закрыли на 30 суток. Прокуратура Ленинградской области также проверила другое заведение того же собственника. В кафе с аналогичным названием в Подпорожье наведались для проведения контрольных мероприятий в целях исключения тех же нарушений. Там тоже не нашли технологических карт приготовления блюд, в заведении отсутствуют сопроводительные документы на продукцию, условия ее хранения не соответствуют нормам.

Для жителей центральных районов Петербурга хотят ввести упрощенный порядок установки внутридворовых шлагбаумов, которые защищали бы эти территории от автолюбителей, не желающих платить за парковку. Как рассказал во время отчета губернатора Петербурга Александра Беглова перед Заксобранием вице-губернатор Владимир Омельницкий, уже разработан проект постановления. Вопрос об установке шлагбаумов для защиты от недобросовестных водителей обсуждается в Петербурге уже не первый год. Вновь к этой теме представителей городского парламента и господина Беглова вернул глава фракции «Яблоко» Александр Шишлов.

В Петербурге сотрудники экономической полиции задержали двух «коммерсантов» (29 и 39 лет), подозреваемых в совершении валютных махинаций. «По оперативным данным, коммерсанты заключили внешнеторговый контракт с компанией из Центральной Азии на поставку овощей и фруктов (огурцы, томаты, лимоны), на основании которого в качестве предоплаты перевели контрагенту 118 613 480,05 рубля»,— рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. При этом компания, которая значится в договоре как покупатель, является номинальной, установили в полиции.

Сотрудник полиции Санкт-Петербурга задержан по подозрению в получении взятки. Накануне в 30-м отделе по Василеостровскому району прошли обыски, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по городу. Следствие возбудило дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом). Сотрудники ведомства установили, что в прошлом году помощник оперативного дежурного получал денежные средства от гражданина иностранного государства за доступ к личным данным мигрантов из ведомственных баз.

Премиальный китайский бренд TANK (принадлежит концерну GWM) получил статус официального автомобиля Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе фонда «Росконгресс». В соответствии с соглашением, заключенным между китайской компанией и российским фондом, бренд также выступит в этом статусе на таких мероприятиях, как Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ, будет проходить с 19 по 21 мая), Невский международный экологический конгресс (НМЭК, 22-23 мая 2025 года) и Восточный экономический форум (ВЭФ, 3-6 сентября 2025-го).

Бывшего капитана команды КВН «Незолотая молодежь» Алексея Ляпичева назначили главным редактором «Ленфильма», сообщили в пресс-службе киностудии. Креативный продюсер сменил на посту программного директора кинофестивалей «Окно в Европу» и «Горький fest» Андрея Апостолова. На новой позиции Алексей Ляпичев будет заниматься отбором, редактурой и подготовкой сценариев к питчингам. При этом его предшественник Андрей Апостолов останется креативным продюсером фильма «Ганди молчал по субботам» с Марком Эйдельштейном и Дарьей Екамасовой, который выйдет в этом году.

Уроженец Санкт-Петербурга, блогер-миллионник Гусейн Гасанов объявлен в розыск по статье УК. Соответствующая карточка появилась в базе МВД. Согласно данным сайта судов общей юрисдикции Москвы, блогера заочно арестовали по делу о легализации преступных доходов — оно было рассмотрено еще 23 апреля. 25 апреля, согласно данным электронной картотеки, решение первой инстанции было обжаловано, это текущий статус дела.

Дуэт 12-летних певиц и блогерш Марии Янковской и Светланы Чертищевой (Betsy) — исполнительниц всемирно известного хита Sigma Boy (Сигма-бой) — вошел в лонг-лист списка Forbes «30 до 30». В итоговый рейтинг попадают самые успешные молодые люди из РФ по версии российской редакции журнала. «Наши герои — те, кто к 30 годам получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или даже глобальном уровне»,— отмечают авторы рейтинга.

Петербургский «Зенит» уступил победу в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России московскому ФК ЦСКА. Встреча состоялась на столичном стадионе «ВЭБ Арена», матч по итогам серии пенальти завершился со счетом 2:0. Счет на 37-й минуте открыл Матвей Кисляк, после окончания основного времени также забил форвард ЦСКА Тамерлан Мусаев. Серия пенальти закончилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.

Эстония заявила о нарушении РФ воздушного пространства — как утверждают представители приграничного государства, российский истребитель Су-35 был замечен в районе полуострова Юминда у Финского залива. Об этом сообщило РИА Новости. По данным информагентства, эстонский МИД вызвал временного поверенного в делах посольства России, чтобы выразить протест и вручить ему ноту из-за якобы нарушенных РФ границ воздушного пространства.