Кафе «Зира» в Ленобласти закрыли на 30 суток после смертельного отравления девочки

Из-за выявленных нарушений в кафе «Зира» в Лодейном поле место общественного питания закрыли на 30 суток. Прокуратура Ленинградской области также проверила другое заведение того же собственника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кафе «Зира» в городе Лодейное Поле, закрытое на 30 суток после гибели ребенка

Фото: Пресс-служба прокуратуры Ленинградской области Кафе «Зира» в городе Лодейное Поле, закрытое на 30 суток после гибели ребенка

Фото: Пресс-служба прокуратуры Ленинградской области

В кафе с аналогичным названием в Подпорожье наведались для проведения контрольных мероприятий в целях исключения тех же нарушений. Там тоже не нашли технологических карт приготовления блюд, в заведении отсутствуют сопроводительные документы на продукцию, условия ее хранения не соответствуют нормам. Помимо этого, у персонала нет санитарных книжек, журнал учета здоровья работников не ведется.

«Решается вопрос об административном приостановлении деятельности и этого кафе собственника. Фактическое устранение выявленных нарушений поставлено на контроль городского прокурора»,— добавили в пресс-службе надзорного органа.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что следствие задержало управляющего кафе «Зира», где ребенок насмерть отравился картошкой фри.

Татьяна Титаева