Кафе «Зира» в Ленобласти закрыли на 30 суток после смертельного отравления девочки
Из-за выявленных нарушений в кафе «Зира» в Лодейном поле место общественного питания закрыли на 30 суток. Прокуратура Ленинградской области также проверила другое заведение того же собственника.
Кафе «Зира» в городе Лодейное Поле, закрытое на 30 суток после гибели ребенка
Фото: Пресс-служба прокуратуры Ленинградской области
В кафе с аналогичным названием в Подпорожье наведались для проведения контрольных мероприятий в целях исключения тех же нарушений. Там тоже не нашли технологических карт приготовления блюд, в заведении отсутствуют сопроводительные документы на продукцию, условия ее хранения не соответствуют нормам. Помимо этого, у персонала нет санитарных книжек, журнал учета здоровья работников не ведется.
«Решается вопрос об административном приостановлении деятельности и этого кафе собственника. Фактическое устранение выявленных нарушений поставлено на контроль городского прокурора»,— добавили в пресс-службе надзорного органа.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что следствие задержало управляющего кафе «Зира», где ребенок насмерть отравился картошкой фри.