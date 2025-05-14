В Петербурге двух «коммерсантов» задержали за валютные махинации со 119 млн рублей

В Петербурге сотрудники экономической полиции задержали двух «коммерсантов» (29 и 39 лет), подозреваемых в совершении валютных махинаций. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка.

«По оперативным данным, коммерсанты заключили внешнеторговый контракт с компанией из Центральной Азии на поставку овощей и фруктов (огурцы, томаты, лимоны), на основании которого в качестве предоплаты перевели контрагенту 118 613 480,05 рубля»,— рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Для осуществления валютного контроля импортных поставок этот внешнеторговый контракт был поставлен на банковский учет. При этом, несмотря на восемь переводов на счета иностранного контрагента, товар, предусмотренный спецификацией, на территорию РФ не поставлялся.

Как установили в полиции, российская компания, которая значится в договоре как покупатель, является номинальной и фактически не осуществляет хозяйственной деятельности в регионе. Гендиректоры предприятия же постоянно меняются, подчеркнули в главке.

У подозреваемых при обысках изъяли телефоны и компьютеры. Органом дознания Балтийской таможни возбуждено и передано в следственные органы уголовное дело в рамках ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что жительницу Петербурга заподозрили в получении 4,5 млн руб. липового долга по зарплате.

Дарья Астанина