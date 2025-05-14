Для жителей центра Петербурга готовят упрощенный порядок установки шлагбаумов

Для жителей центральных районов Петербурга хотят ввести упрощенный порядок установки внутридворовых шлагбаумов, которые защищали бы эти территории от автолюбителей, не желающих платить за парковку. Как рассказал во время отчета губернатора Петербурга Александра Беглова перед Заксобранием вице-губернатор Владимир Омельницкий, уже разработан проект постановления. В данный момент документ находится на согласовании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Вопрос об установке шлагбаумов для защиты от недобросовестных водителей обсуждается в Петербурге уже не первый год. Вновь к этой теме представителей городского парламента и господина Беглова вернул глава фракции «Яблоко» Александр Шишлов.

«Чтобы решить эту проблему, нужно тщательно сделать инвентаризацию, где есть очень много вопросов. Ну, во-первых, кто будет, и за чей счет будут устанавливаться эти шлагбаумы? Второй вопрос: доступ спецтехники, уборка самой территории, вывоз бытового мусора, полиция, пожарные машины, скорая помощь, ряд других служб»,— прокомментировал ситуацию губернатор Беглов.

Если проект постановления будет согласован и документ вступит в силу, то для того, чтобы установить в своем дворе шлагбаум, жителям (общему собранию собственников) потребуется обраться с соответствующим заявлением в комитет имущественных отношений (КИО). Ведомство же, в свою очередь, направит веерную рассылку в иные комитеты, причастные к этому вопросу.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на Конюшенной площади 31 января запустили новую городскую платную автостоянку.

Дарья Астанина