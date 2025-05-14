Полицейские из Петербурга нашли на судне из Эквадора более 60 кг наркотиков

Петербургские полицейские вместе с отделом по борьбе с контрабандой наркотиков Балтийской таможни изъяли свыше 61 кг белого порошкообразного вещества, привезенного на морском судне из Эквадора. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Более 60 кг наркотиков, привезенных в Петербург на судне из Эквадора

Фото: Пресс-служба Федеральной таможенной службы Более 60 кг наркотиков, привезенных в Петербург на судне из Эквадора

Фото: Пресс-служба Федеральной таможенной службы

По словам госпожи Волк, в ходе досмотра одного из контейнеров правоохранители нашли тайники, где находились 50 брикетов с «порошком». Один из свертков направили на экспертизу, которая подтвердила, что в нем находится свыше 1 кг кокаина.

Остальные брикеты также будут исследованы специалистами. Сейчас сотрудники правопорядка устанавливают лиц, причастных к контрабанде.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 229.1 УК РФ (хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ). Согласно данным ФТС, стоимость привезенной в Петербург партии превышает 500 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что двум петербуржцам грозит срок за 64 куста конопли и 25 кг урожая. Они выращивали каннабис в нескольких жилых помещениях.

Андрей Маркелов