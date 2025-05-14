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Эстония заявила о нарушении РФ границ воздушного пространства в районе Финского залива

Эстония заявила о нарушении РФ воздушного пространства — как утверждают представители приграничного государства, российский истребитель Су-35 был замечен в районе полуострова Юминда у Финского залива. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным информагентства, эстонский МИД вызвал временного поверенного в делах посольства России, чтобы выразить протест и вручить ему ноту из-за якобы нарушенных РФ границ воздушного пространства.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что танкер Kiwala добрался до Усть-Луги после двухнедельной «остановки» в Эстонии.

Дарья Астанина

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