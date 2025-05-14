Китайский TANK выступит официальным автомобилем ПМЭФ-2025

Премиальный китайский бренд TANK (принадлежит концерну GWM) получил статус официального автомобиля Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе фонда «Росконгресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Аларм-Моторс» Фото: пресс-служба «Аларм-Моторс»

В соответствии с соглашением, заключенным между китайской компанией и российским фондом, бренд также выступит в этом статусе на таких мероприятиях, как Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ, будет проходить с 19 по 21 мая), Невский международный экологический конгресс (НМЭК, 22-23 мая 2025 года) и Восточный экономический форум (ВЭФ, 3-6 сентября 2025-го).

«Новый ОАФ (официальный автомобиль) поможет обеспечить необходимый уровень качества с точки зрения удобства, комфорта и безопасности для высокопоставленных гостей и участников ПМЭФ-2025. Мы уверены, что официальные лица и гости Форума высоко оценят тот транспортный парк, который мы смогли сформировать благодаря партнерству с TANK и WEY. Особенно приятно, что к нам присоединились новые партнеры — это важный шаг в развитии всей транспортной логистики мероприятий»,— заявил председатель правления и директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.

В рамках этого партнерства «Росконгрессу» будут предоставлены, в частности, рамные внедорожники TANK 300, TANK 500, флагманский TANK 700, а также гибридные модели бренда WEY — полноприводный кроссовер WEY 07 и минивэн WEY 80. Машины задействуют в транспортной логистике ПМЭФ и вышеперечисленных мероприятий.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что российские регионы выделили более 210 млн рублей на стенды для ПМЭФ.

Дарья Астанина