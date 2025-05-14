«Зенит» уступил ЦСКА место в суперфинале Кубка России по итогам серии пенальти

Петербургский «Зенит» уступил победу в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России московскому ФК ЦСКА. Встреча состоялась на столичном стадионе «ВЭБ Арена», матч по итогам серии пенальти завершился со счетом 2:0.

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Счет на 37-й минуте открыл Матвей Кисляк. В конце первого тайма вратарю петербургской команды Денису Адамову удалось отразить удар по пенальти Ивана Облякова. После окончания основного времени забил форвард ЦСКА Тамерлан Мусаев. Серия пенальти закончилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.

По итогам этого матча московский клуб вышел в суперфинал Кубка России, который состоится 1 июня на стадионе «Лужники». Соперник армейцев определится 15 мая по результатам встречи финала Пути регионов «Спартак» — «Ростов».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Зенит» победил в гостях «Динамо» (Махачкала) и сократил отрыв от «Краснодара».

Дарья Астанина