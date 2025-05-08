Алмазодобывающая компания АЛРОСА (MOEX: ALRS) показала добытый ею самый крупный в истории страны алмаз ювелирного качества. Кристалл янтарного цвета был найден в Якутии. Он весит 468,30 карата, его размер — 56х54х22 мм, сказано в пресс-релизе компании (есть у «Ъ»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран АЛРОСА добыла крупнейший в истории России ювелирный алмаз

Фото: Пресс-служба АЛРОСА АЛРОСА добыла крупнейший в истории России ювелирный алмаз

Фото: Пресс-служба АЛРОСА

«Символично, что он найден в год 80-летия Великой Победы. Поэтому мы приняли решение присвоить ему имя в честь столь знакового для всей нашей страны события»,— прокомментировал гендиректор АЛРОСА Павел Маринычев.

В апреле АЛРОСА представила еще один крупный бриллиант весом более 100 карат. Драгоценный камень получил название «Новое Солнце» из-за медово-золотистого цвета. Его планируется выставить на аукцион, примерная цена пока неизвестна.

О ситуации в отрасли — в материале «Ъ» «Все грани кризиса».