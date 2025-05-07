Апрель добавил к дефициту триллион

Дефицит федерального бюджета за апрель вырос на 1 трлн руб. и по итогам четырех месяцев составил 3,2 трлн руб., или 1,5% ВВП, сообщил Минфин. Одна из главных причин роста показателя — сокращение нефтегазовых доходов из-за упавшей в цене нефти. При ранее ожидавшихся среднегодовых $69,7 в апреле нефть Urals, по подсчетам Минэкономики, стоила лишь $54,8. Минфин рассчитывает на растущие при этом ненефтегазовые доходы и намерен изъять из Фонда национального благосостояния на закрытие дефицита лишь 447 млрд руб.

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Доходы федерального бюджета по итогам января—апреля 2025 года составили 12,3 трлн руб., расходы — 15,5 трлн руб., сообщил в среду Минфин. В результате дефицит бюджета сложился в размере 3,2 трлн руб., или 1,5% ВВП. По итогам первого квартала показатель составлял 2,2 трлн руб., или 1% ВВП, то есть за месяц он вырос на 1 трлн руб.

Такая динамика была ожидаемой для Минфина — 30 апреля на заседании правительства были одобрены подготовленные ведомством поправки к закону о бюджете с корректировкой его базовых параметров.

Напомним, из-за упавшей в цене нефти и укрепившегося рубля прогнозируемые доходы федерального бюджета 2025 года предложено сократить на 4,5%, а ожидаемый размер дефицита — поднять более чем втрое, с 0,5% до 1,7% ВВП. Все сжатие поступлений произойдет из-за падения нефтегазовых доходов, которые по итогам года сократятся с 10,9 трлн до 8,3 трлн руб., то есть сразу на 2,6 трлн руб. Это снижение будет отчасти компенсировано ростом ненефтегазовых доходов — плюс 0,8 трлн руб., до 30,2 трлн руб.

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Отметим, что, несмотря на такое резкое увеличение планового дефицита, полученное в итоге значение не выглядит критичным — примерно таким же дефицит был и в 2024 году. При этом Минфин особо выделяет то, что новые параметры бюджета-2025 рассчитаны с соблюдением бюджетного правила — объем расходов увеличится ровно на уровень прироста ненефтегазовых доходов, на 829 млрд руб.

Пока же, по итогам четырех месяцев, как сообщил в среду Минфин, ненефтегазовые доходы прибавили 13,5%, составив 8,55 трлн руб. Налоговые поступления от добычи и продажи нефти и газа к такому же периоду прошлого года снизились на 10,3%, до 3,7 трлн руб. Напомним, бюджет-2025 верстался исходя из прогнозной экспортной цены на российскую нефть $69,7 за баррель, но сейчас поправками она снижается до $56 за баррель. Сокращение объясняется текущей динамикой цены на Urals и не вполне оптимистичными ожиданиями на этот счет. В январе, по данным Минэкономики, средняя цена барреля была равна $67,7, в феврале — $61,7, но уже в марте ушла ниже заложенной в бюджетном правиле цены отсечения — $59 за баррель. В апреле же, как сообщило 5 мая Минэкономики, рассчитываемая для уплаты налогов стоимость Urals опустилась до $54,8 за баррель.

Минфин признает риски снижения нефтегазовых доходов «вследствие ослабления ценовой конъюнктуры», но напоминает, что устойчивость бюджетной системы к таким колебаниям обеспечивает Фонд национального благосостояния (ФНБ). Ранее предполагалось, что в этом году на закрытие дефицита (в отличие от практики последних трех лет) деньги фонда использоваться уже не будут, а наоборот, он будет пополнен дополнительными нефтегазовыми доходами на 1,8 трлн руб. Однако, как сообщил 6 мая глава Минфина Антон Силуанов использовать накопления на нужды бюджета все же придется — в размере 447 млрд руб. Увеличения государственных заимствований — другого источника закрытия дефицита — при этом не потребуется.

Вадим Вислогузов