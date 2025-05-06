Силуанов: Минфин рассчитывает обойтись без неординарных мер

Минфин пока не планирует закладывать в параметры бюджетных проектировок на 2026–2028 годы изменение цены отсечения нефти, доходы сверх которой пополняют ФНБ, заявил 6 мая на брифинге глава ведомства Антон Силуанов. Теоретически такая возможность ради ускоренного пополнения «кубышки» правительства, напомним, обсуждалась на расширенной коллегии ведомства (см. «Ъ» от 23 апреля). Также министерство рассчитывает «справиться без принятия неординарных мер в ходе исполнения бюджета» и в 2025 году.

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Комментируя недавние поправки в бюджет 2025 года (см. «Ъ» от 30 апреля), глава ведомства отметил, что дефицит увеличился до уровня прошлого года, а объем расходов — на уровень прироста ненефтегазовых доходов (829 млрд руб.), что соответствует бюджетному правилу.

«Если помните, у нас Фонд национального благосостояния должен был пополняться. За первые три месяца мы увеличили его на сумму более 200 млрд руб. В целом по году рассчитываем на то, что, исходя из прогнозных данных Минэкономики, которые мы приняли за базу в уточнении федерального бюджета, используем средства ФНБ на 447 млрд руб. Никаких дополнительных объемов заимствований или увеличения расходов сверх роста ненефтегазовых доходов не предполагается. А значит, не увеличивается и объем заимствований на рынке»,— сказал глава ведомства.

Правительство, впрочем, повышает уровень готовности к возможным внешним (связанным с санкциями) и внутренним шокам, модернизируя процесс и сокращая сроки подготовки и переработки федерального бюджета (см. «Ъ» от 5 мая).

Отдел экономики