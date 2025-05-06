Bloomberg: ЕС прорабатывает пошлины на товары из США на сумму €100 млрд

Евросоюз прорабатывает возможность введения дополнительных пошлин в отношении американских товаров на сумму почти €100 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По информации агентства, ЕС собирается прибегнуть к контрмерам в случае, если переговоры с США не приведут к удовлетворительному для блока результату.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Shannon Stapleton / Reuters Фото: Shannon Stapleton / Reuters

«Предлагаемые ответные меры будут доведены до сведения государств-членов уже в среду, и консультации продлятся в течение месяца, прежде чем список будет окончательно утвержден»,— пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Евросоюз на этой неделе планирует предоставить США пакет предложений по началу торговых переговоров с администрацией президента США Дональда Трампа. По словам собеседников издания, в документе будут предложены меры по снижению торговых и нетарифных барьеров, увеличению европейских инвестиций в США, а также по сотрудничеству в решении глобальных проблем.

14 апреля Евросоюз отложил на 90 дней введение ряда ответных пошлин против США, превышающих 25-процентные тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом на экспорт стали и алюминия. Это решение приняли после того, как президент США снизил ставку на большинство экспортных товаров ЕС с 20% до 10% на те же 90 дней. Урсула фон дер Ляйен говорила, что ЕС хочет «дать переговорам шанс», но если они не принесут результатов, то контрмеры ЕС вступят в силу.

Подробности — в материале «Ъ» «Пусть весь мир подождет».

Анастасия Домбицкая