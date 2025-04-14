Мораторий ЕС на ответные пошлины для США введут с 14 апреля

Власти Европейского союза продолжат разработку тарифов на американские товары, что должно стать ответом на пошлины США. Однако новые тарифы ЕС пока действовать не будут. Их отсрочили на 90 дней начиная с 14 апреля, следует из сообщения Еврокомиссии (ЕК).

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В пресс-релизе утверждается, что отсрочка нужна для того, чтобы дать «время и пространство» для переговоров между ЕС и США. Сегодня, 14 апреля, комиссар ЕС по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович находится в Вашингтоне. Он встретится со своими американскими коллегами, представители сторон обсудят возможность урегулирования проблемы, сообщают в ЕК.

Приостановленные меры ЕС охватывают экспорт США на сумму €21 млрд, уточняется в сообщении Еврокомиссии. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на прошлой неделе говорила, что ЕС хочет «дать переговорам шанс», но если они не принесут результатов, то контрмеры ЕС вступят в силу. Переговоры с США о пошлинах ведут 130 стран, заявлял накануне директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт.

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