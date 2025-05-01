Bloomberg: ЕС предложит США начать переговоры по пошлинам на следующей неделе

Евросоюз на следующей неделе планирует предоставить США пакет предложений по началу торговых переговоров с администрацией Трампа. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о документе.

По словам собеседников издания, в документе будут предложены меры по снижению торговых и нетарифных барьеров, увеличению европейских инвестиций в США, а также сотрудничеству в решении глобальных проблем: решение проблемы избыточных мощностей по производству стали в Китае и закупка американских товаров, таких как сжиженный природный газ и технологии.

Источники отмечают, что планы ЕС могут измениться, так как Европейская комиссия продолжает консультироваться с государствами-членами.

Ранее Евросоюз отложил на 90 дней введение ряда ответных пошлин против США, превышающих 25% тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом на экспорт стали и алюминия. Это решение приняли после того, как президент США снизил ставку на большинство экспортных товаров ЕС с 20% до 10% на те же 90 дней.

Несколько чиновников заявили Bloomberg, что ЕС и США пока не добились существенного прогресса в переговорах на тему торгового конфликта. По их мнению, многие из американских пошлин сохранятся.