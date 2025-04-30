Шойгу изложил условия урегулирования украинского кризиса

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу перечислил предложения РФ по урегулированию кризиса на Украине. Москва настаивает в том числе на выводе ВСУ из новых российских регионов и отказе Украины от вступления в НАТО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Совета Безопасности Российской Федерации Фото: Пресс-служба Совета Безопасности Российской Федерации

«Российские предложения по урегулированию украинского кризиса хорошо известны — вывод украинских вооруженных сил из новых российских регионов, отказ Киева от заявки на членство в НАТО, демилитаризация и денацификация Украины, обеспечение прав русскоязычных граждан»,— сказал Сергей Шойгу на заседании высоких представителей стран БРИКС.

Как добавил секретарь Совбеза, Москва не питает иллюзий по поводу договороспособности Украины. При этом, по его словам, Россия и США наметили перспективы совместной работы по поиску путей урегулирования боевых действий. Он также сказал, что Европа стремится затянуть конфликт и подталкивает Киев не выполнять договоренности.

Сергей Шойгу также заявил, что Россия считает неприемлемым размещение европейских войск на территории Украины. По его словам, планы по введению миротворческого контингента имеют признаки того, что Европа готовится к оккупации западных украинских регионов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 апреля сообщил, что Москва ждет сигнала от Киева о готовности возобновить прямые переговоры. По его словам, Владимир Путин открыт к урегулированию конфликта мирным путем. Президент, в свою очередь, заявлял о готовности к переговорам с Украиной без предварительных условий.

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