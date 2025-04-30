Песков: Путин открыт для мирного урегулирования по Украине

Президент России Владимир Путин по-прежнему готов урегулировать военный конфликт с Украиной мирным путем, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков на марафоне «Знание. Первые». Он уточнил, что украинские власти пока никак не отреагировали на инициативу Москвы.

«Президент остается открытым для политико-дипломатических методов урегулирования этого конфликта... Мы с вами не слышим реакции из Киева. Процесс продолжается»,— сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Господин Песков также заявил, что вопрос урегулирования конфликта должен решаться непосредственно с Украиной, а не с США. При этом он поблагодарил Штаты за усилия в переговорном процессе.

Кремль говорил, что Россия ожидает от Украины сигнала о готовности возобновить прямые переговоры. Вчера, 29 апреля, госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Москва и Киев должны представить конкретные предложения по урегулированию конфликта в ближайшее время, иначе Штаты откажутся от роли посредника в переговорах.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Ему твердят, и он твердеет».