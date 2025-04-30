Выручка Stellantis снизилась в первом квартале на 14%

Автоконцерн Stellantis сообщил, что по итогам первого квартала года получил выручку в размере €35,8 млрд. Это на 14% хуже показателя за аналогичный период 2024 года.

Ранее концерн отчитался о падении поставок по итогам первого квартала на 9%, до 1,22 млн единиц. При этом самое серьезное падение продаж было зафиксировано в Северной Америке — на 20% по сравнению с прошлым годом. Stellantis объяснял это падение снижением производства в январе из-за длительных простоев в связи с праздниками. В Европе, на крупнейшем рынке сбыта для автоконцерна, поставки также снизились — с 615 тыс. до 568 тыс. автомобилей, или на 8%.

При этом концерн отказался давать прогноз на 2025 год, сославшись на слишком высокую волатильность на рынке из-за тарифов Трампа. Прогнозировать свои показатели по итогам текущего года отказались и другие автопроизводители, отчитывавшиеся сегодня, 30 апреля,— Volkswagen Group и Mercedes-Benz Group.

В конце марта Дональд Трамп ввел 25-процентные пошлины на все автомобили, импортируемые в США. В результате Stellantis был вынужден остановить работу заводов в Канаде и Мексике.

Накануне, 29 апреля, президент подписал указ, вводящий ряд послаблений для производителей автомобилей. Так, автоконцернам не придется платить пошлины на алюминий и сталь из Канады и Мексики, если они уже платят 25-процентную пошлину за импорт автомобилей. Кроме того, производители смогут претендовать на снижение тарифов на часть стоимости импортируемых компонентов, хотя эти льготы будут постепенно отменяться в течение следующих двух лет.

Кирилл Сарханянц