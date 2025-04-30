Прибыль Mercedes-Benz упала на 43%

Mercedes-Benz Group представила финансовый отчет за первый квартал. Чистая прибыль группы составила €1,73 млрд, что на 43% хуже прошлогоднего показателя. Выручка снизилась на 7,4% — до €33,22 млрд. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали, что чистая прибыль составит €2,03 млрд, а выручка — €35 млрд.

Группа отметила, что в условиях высокой волатильности рынка, связанной с введением и отменами импортных пошлин, она не может прогнозировать, какими окажутся ее финансовые показатели к концу года.

«Текущая нестабильность, связанная с тарифной политикой, ответными мерами и вытекающими из этого потенциальными прямыми и косвенными последствиями… слишком высока, чтобы можно было достоверно оценить развитие бизнеса до конца года»,— говорится в сообщении концерна.

В конце марта Дональд Трамп ввел 25-процентные пошлины на все автомобили, импортируемые в США. Накануне президент подписал указ, вводящий ряд послаблений для производителей автомобилей. Так, автоконцернам не придется платить пошлины на алюминий и сталь из Канады и Мексики, если они уже платят 25-процентную пошлину за импорт автомобилей. Кроме того, производители смогут претендовать на снижение тарифов на часть стоимости импортируемых компонентов, хотя эти льготы будут постепенно отменяться в течение следующих двух лет.

Кирилл Сарханянц