Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос урегулирования вооруженного конфликта должен решаться непосредственно с Украиной, а не с США. Он сказал, что российская сторона признательна Штатам за усилия в переговорном процессе и в итоге они должны принести результаты. Сейчас, как отметил господин Песков, власти России ждут от Украины ответа по началу прямых переговоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Мирное соглашение должно быть заключено с Украиной, а не с Америкой. Америка пытается выступить посредником, и мы благодарны Соединенным Штатам за эти поистине неистовые усилия»,— сказал представитель Кремля на марафоне «Знание. Первые» (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, Вашингтон хочет достичь быстрого прогресса в урегулировании российско-украинского конфликта, но это сложный процесс. «Урегулирование украинского кризиса — слишком сложный (процесс.— "Ъ"), там много вопросов и деталей, которые нужно разрешить перед урегулированием»,— утверждает Дмитрий Песков.

На прошлой неделе стал известен список предложений США по российско-украинскому урегулированию: Штаты готовы де-юре признать полуостров частью территории РФ, а Луганск, Запорожье, Донецк и Херсон — российской территорией де-факто. Кроме того, глава Белого дома выступил за снятие с Москвы санкций и отказ Украине в праве на членство в НАТО. Однако на текущей неделе в Вашингтоне ужесточили риторику в адрес России, назвав недостаточным объявленное Владимиром Путиным майское перемирие.

Подробности — в материале «Ъ» «Ему твердят, и он твердеет».