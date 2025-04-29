Кто выходил из МУС и не признает его юрисдикцию

29 апреля парламент Венгрии проголосовал за выход страны из Международного уголовного суда (МУС). Кто не признает МУС или заявлял о выходе из него — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Peter Dejong, file / AP Фото: Peter Dejong, file / AP

Международный уголовный суд — независимый судебный орган, созданный на основе Римского статута, принятого в 1998 году и вступившего в силу в 2002-м. В настоящее время членами Международного уголовного суда являются 125 государств. Ряд стран принципиально возражает против самой идеи МУС как ограничивающей суверенитет государств и дающей неопределенно широкие компетенции суду, среди них — США, Китай, Индия, Израиль и Иран.

Россия подписала Римский статут 13 сентября 2000 года, но так и не ратифицировала его и, таким образом, государством—участником Международного уголовного суда не являлась. При этом РФ сотрудничала с МУС и участвовала в его работе в качестве наблюдателя, однако в 2016 году отказалась от участия в МУС, окончательно отказавшись ратифицировать Римский статут.

Первым государством, покинувшим МУС, стала 27 октября 2017 года Республика Бурунди. В том же году саммит Африканского союза одобрил «стратегию коллективного выхода» из МУС, посчитав его отношение к континенту предвзятым. 17 марта 2019 года МУС покинули Филиппины. О планах прекратить сотрудничество с МУС в 2016 году заявляли ЮАР и Гамбия, но они не были реализованы.

Венгрия ратифицировала Римский статут в 2001 году. Ранее страна выступала с критикой МУС. Так, в 2023 году Будапешт не поддержал решение суда о выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина.