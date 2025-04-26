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Коммерсантъ FM
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Нарышкин: Британия может пойти на провокации против РФ в любой стране

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин прокомментировал вероятность диверсий Великобритании на Украине с применением химоружия. Он убежден, что британские власти могут осуществить провокации против России в любой стране.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Британия может пройти на провокации на территории любого государства, если Британия в этом заинтересована... Британские спецслужбы проводят довольно активно такую грубую линию, прежде всего в отношении Российской Федерации»,— сказал ТАСС глава СВР.

На прошлой неделе посол РФ в королевстве Андрей Келин заявил, что недавние публикации западных СМИ свидетельствуют, что Великобритания ведет необъявленные враждебные действия против России. При этом он заверил, что Москва не представляет угрозы для Лондона.

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