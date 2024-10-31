«Россиум» ушел «Региону»

Концерн «Россиум» перешел под полный контроль структур Сергея Сударикова, бенефициара группы «Регион». Роман Авдеев, до последнего времени бывший основным владельцем концерна, объявил о выходе из российского бизнеса. Незадолго до этого «Россиум» продал одну из крупнейших девелоперских компаний «Инград». Однако в концерне остаются финансовые, угольные и фармацевтические активы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Авдеев

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Роман Авдеев

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Роман Авдеев завершил свои бизнес-проекты, связанные с российским рынком, о чем заявил на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена). По его словам, 31 октября была завершена сделка по продаже принадлежащей ему доли в концерне «Россиум» структурам Сергея Сударикова. В группе «Регион», основным владельцем которой является господин Судариков, не ответили на запрос “Ъ”.

Фактически продажа активов растянулась почти на семь лет.

Сближение концерна «Россиум» с группой «Регион» началось в 2017 году, когда после выхода из капитала МКБ пенсионных фондов РГС, «Сафмар», «Доверие» и «Будущее» в нем появились структуры группы «Регион». В конце года «Россиум» продал группе «Регион» компанию «Агронова-Л». Тогда же субординированные депозиты дочерних предприятий «Роснефти» позволили МКБ увеличить собственный капитал до 250 млрд руб. и, по словам господина Авдеева, выйти в «высшую лигу» на банковском рынке (см. “Ъ” от 20 марта 2018 года). Уже в 2018 году Роман Авдеев поднялся до максимального для себя 56-го места в списке российского Forbes. Его состояние оценивалось к тому времени в $1,7 млрд (больше у него было только в 2021 году — $1,8 млрд).

К этому времени господин Авдеев контролировал через концерн «Россиум» Московский кредитный банк, НПФ «Согласие», девелопера «Инград», инвесткомпанию Sova Сapital (ранее принадлежащую «Открытие холдингу»), компанию «Директ-Нефть».

Летом 2019 года было объявлено об углублении партнерства между концерном «Россиум» и группой «Регион» (см. “Ъ” от 10 июня 2019 года). После этого в числе контролирующих владельцев концерна «Россиум» оказались три закрытых ПИФа, которыми управляла компания «Регион Девелопмент» (см. “Ъ” от 4 октября 2019 года). Однако, согласно последней открытой отчетности, на 1 июля 2021 года господину Авдееву принадлежало более 90% «Россиума». В настоящее время основным владельцем концерна является холдинговая компания «Доминанта» (более 93%). Forbes писал, что доля Сергея Сударикова в концерне «Россиум» до последнего времени составляла 31%, Романа Авдеева — 62%.

Интересы «Россиума» и «Региона» распространялись на фармрынок.

В частности, в 2020 году их структуры приобрели 50% в петербургском производителе лекарств «Самсон-Мед». В 2022 году в структуре группы появился дистрибуторский актив — «Доминанта» приобрела поставщика лекарств «Джи Ди Пи». Компания специализировалась на госторгах, но сумма заключенных бюджетных контрактов после ее приобретения, по данным «СПАРК», снизилась — с 6,9 млрд руб. в 2022 году до 2,27 млрд руб. в 2023 году. Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов оценивает стоимость «Самсон-Меда» в 2,5–3,5 млрд руб. без учета долгов, «Джи Ди Пи» — в 3,5–4,5 млрд руб. Кроме того, в 2023 году «Доминанта» основала компанию «Россиум Фармацевтика», которая должна была объединить все фармактивы группы. В том же году «Россиум» объявил о планах по строительству завода в ОЭЗ «Технополис Москва». В предприятие площадью 38 тыс. кв. м «Россиум» намерен вложить 43,7 млрд руб., завод по выпуску орфанных и онкопрепаратов должен заработать в 2028 году.

Структуры Романа Авдеева с 2015 года входили и в капитал ПАО «Аптечная сеть 36,6», а Московский кредитный банк был кредитором сети. После допэмиссии ПАО, проведенной в 2018 году, МКБ официально стал владельцем 19,65% в «36,6». Однако в настоящее время информация о ее акционерах не раскрывается, а в списке аффилированных лиц ПАО за первое полугодие 2024 года банка нет. В самом ПАО это не комментируют.

У «Доминанты» есть интересы и в угольной отрасли.

В 2022 году она получила 15% в группе «Русская энергия», где ранее 100% владел основатель корпорации AEON Роман Троценко. Среди активов «Русской энергии» — «Воркутауголь» (запасы более 100 млн тонн угля), а также разрез на территории Печорского угольного бассейна (запасы 2 млн тонн коксующегося угля).

Кроме того, концерн «Россиум» еще в 2012 году создал девелоперскую компанию «Инград», а в 2017 году объединил ее с приобретенной у группы ОНЭКСИМ Михаила Прохорова девелоперской компанией ОПИН. В настоящее время «Инград» входит в топ-20 застройщиков РФ по объему текущего строительства (712 тыс. кв. м в сентябре 2024 года). Общий портфель, включая реализованные проекты, по данным компании, превышает 2,5 млн кв. м. Однако, согласно отчетности по МСФО, в 2023 году выручка застройщика сократилась на 24%, до 63,4 млрд руб., чистая прибыль — на 19%, до 785 млн руб. В октябре 2024 года «Россиум» продал компанию девелоперу Sminex Алексея Тулупова. Эксперты оценивали сделку в 35–40 млрд руб.

Впрочем, у концерна осталась еще одна девелоперская компания — «Метрика Инвестмент», созданная в 2019 году.

В настоящее время она владеет офисной недвижимостью в Москве, среди которой 60 тыс. кв. м в башне Neva Towers в «Москва-Сити», бизнес-центр Mercedes-Benz Plaza (14 тыс. кв. м), Art Gallery Business Park (31 тыс. кв. м) и другие. Выручка компании за 2023 год выросла на 12,2%, до 348 млн руб. При этом компания получила убыток в 279 млн руб.

Согласно отчетности по МСФО на 1 июля 2024 года, в концерн «Россиум» помимо производственных активов входили МКБ (62%), НПФ «Эволюция» (65,1%), страховая компания «Югория» (100%). МКБ занимал восьмое место по активам среди российских банков. Согласно отчетности по МСФО, на середину 2024 года его активы составляли 4,8 трлн руб., а чистая прибыль достигла 19,5 млрд руб. НПФ «Эволюция» на 1 июля 2024 года занимал третье место по величине пенсионных резервов (185 млрд руб.) и шестое место по величине пенсионных накоплений (200 млрд руб.).

Дмитрий Ладыгин, Евгений Зайнулин, Дарья Андрианова, Полина Гриценко