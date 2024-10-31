«Россиум» ушел «Региону»
Роман Авдеев продал весь свой российский бизнес
Концерн «Россиум» перешел под полный контроль структур Сергея Сударикова, бенефициара группы «Регион». Роман Авдеев, до последнего времени бывший основным владельцем концерна, объявил о выходе из российского бизнеса. Незадолго до этого «Россиум» продал одну из крупнейших девелоперских компаний «Инград». Однако в концерне остаются финансовые, угольные и фармацевтические активы.
Роман Авдеев
Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ
Роман Авдеев завершил свои бизнес-проекты, связанные с российским рынком, о чем заявил на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена). По его словам, 31 октября была завершена сделка по продаже принадлежащей ему доли в концерне «Россиум» структурам Сергея Сударикова. В группе «Регион», основным владельцем которой является господин Судариков, не ответили на запрос “Ъ”.
Фактически продажа активов растянулась почти на семь лет.
Сближение концерна «Россиум» с группой «Регион» началось в 2017 году, когда после выхода из капитала МКБ пенсионных фондов РГС, «Сафмар», «Доверие» и «Будущее» в нем появились структуры группы «Регион». В конце года «Россиум» продал группе «Регион» компанию «Агронова-Л». Тогда же субординированные депозиты дочерних предприятий «Роснефти» позволили МКБ увеличить собственный капитал до 250 млрд руб. и, по словам господина Авдеева, выйти в «высшую лигу» на банковском рынке (см. “Ъ” от 20 марта 2018 года). Уже в 2018 году Роман Авдеев поднялся до максимального для себя 56-го места в списке российского Forbes. Его состояние оценивалось к тому времени в $1,7 млрд (больше у него было только в 2021 году — $1,8 млрд).
К этому времени господин Авдеев контролировал через концерн «Россиум» Московский кредитный банк, НПФ «Согласие», девелопера «Инград», инвесткомпанию Sova Сapital (ранее принадлежащую «Открытие холдингу»), компанию «Директ-Нефть».
Летом 2019 года было объявлено об углублении партнерства между концерном «Россиум» и группой «Регион» (см. “Ъ” от 10 июня 2019 года). После этого в числе контролирующих владельцев концерна «Россиум» оказались три закрытых ПИФа, которыми управляла компания «Регион Девелопмент» (см. “Ъ” от 4 октября 2019 года). Однако, согласно последней открытой отчетности, на 1 июля 2021 года господину Авдееву принадлежало более 90% «Россиума». В настоящее время основным владельцем концерна является холдинговая компания «Доминанта» (более 93%). Forbes писал, что доля Сергея Сударикова в концерне «Россиум» до последнего времени составляла 31%, Романа Авдеева — 62%.
Интересы «Россиума» и «Региона» распространялись на фармрынок.
В частности, в 2020 году их структуры приобрели 50% в петербургском производителе лекарств «Самсон-Мед». В 2022 году в структуре группы появился дистрибуторский актив — «Доминанта» приобрела поставщика лекарств «Джи Ди Пи». Компания специализировалась на госторгах, но сумма заключенных бюджетных контрактов после ее приобретения, по данным «СПАРК», снизилась — с 6,9 млрд руб. в 2022 году до 2,27 млрд руб. в 2023 году. Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов оценивает стоимость «Самсон-Меда» в 2,5–3,5 млрд руб. без учета долгов, «Джи Ди Пи» — в 3,5–4,5 млрд руб. Кроме того, в 2023 году «Доминанта» основала компанию «Россиум Фармацевтика», которая должна была объединить все фармактивы группы. В том же году «Россиум» объявил о планах по строительству завода в ОЭЗ «Технополис Москва». В предприятие площадью 38 тыс. кв. м «Россиум» намерен вложить 43,7 млрд руб., завод по выпуску орфанных и онкопрепаратов должен заработать в 2028 году.
Структуры Романа Авдеева с 2015 года входили и в капитал ПАО «Аптечная сеть 36,6», а Московский кредитный банк был кредитором сети. После допэмиссии ПАО, проведенной в 2018 году, МКБ официально стал владельцем 19,65% в «36,6». Однако в настоящее время информация о ее акционерах не раскрывается, а в списке аффилированных лиц ПАО за первое полугодие 2024 года банка нет. В самом ПАО это не комментируют.
У «Доминанты» есть интересы и в угольной отрасли.
В 2022 году она получила 15% в группе «Русская энергия», где ранее 100% владел основатель корпорации AEON Роман Троценко. Среди активов «Русской энергии» — «Воркутауголь» (запасы более 100 млн тонн угля), а также разрез на территории Печорского угольного бассейна (запасы 2 млн тонн коксующегося угля).
Кроме того, концерн «Россиум» еще в 2012 году создал девелоперскую компанию «Инград», а в 2017 году объединил ее с приобретенной у группы ОНЭКСИМ Михаила Прохорова девелоперской компанией ОПИН. В настоящее время «Инград» входит в топ-20 застройщиков РФ по объему текущего строительства (712 тыс. кв. м в сентябре 2024 года). Общий портфель, включая реализованные проекты, по данным компании, превышает 2,5 млн кв. м. Однако, согласно отчетности по МСФО, в 2023 году выручка застройщика сократилась на 24%, до 63,4 млрд руб., чистая прибыль — на 19%, до 785 млн руб. В октябре 2024 года «Россиум» продал компанию девелоперу Sminex Алексея Тулупова. Эксперты оценивали сделку в 35–40 млрд руб.
Впрочем, у концерна осталась еще одна девелоперская компания — «Метрика Инвестмент», созданная в 2019 году.
В настоящее время она владеет офисной недвижимостью в Москве, среди которой 60 тыс. кв. м в башне Neva Towers в «Москва-Сити», бизнес-центр Mercedes-Benz Plaza (14 тыс. кв. м), Art Gallery Business Park (31 тыс. кв. м) и другие. Выручка компании за 2023 год выросла на 12,2%, до 348 млн руб. При этом компания получила убыток в 279 млн руб.
Согласно отчетности по МСФО на 1 июля 2024 года, в концерн «Россиум» помимо производственных активов входили МКБ (62%), НПФ «Эволюция» (65,1%), страховая компания «Югория» (100%). МКБ занимал восьмое место по активам среди российских банков. Согласно отчетности по МСФО, на середину 2024 года его активы составляли 4,8 трлн руб., а чистая прибыль достигла 19,5 млрд руб. НПФ «Эволюция» на 1 июля 2024 года занимал третье место по величине пенсионных резервов (185 млрд руб.) и шестое место по величине пенсионных накоплений (200 млрд руб.).
Авдеев Роман Иванович
Родился 17 июля 1967 года в Одинцово Московской области. Со второго курса Московского энергетического института ушел в армию, служил в стройбате. Окончил бизнес-курс при Московском международном университете бизнеса и информтехнологий (1994) и Липецкий государственный технический университет (1996).
Бизнесом занялся в 1989 году: производил и продавал декодеры для советских телевизоров, возил компьютеры из-за границы. В 1994 году приобрел Московский кредитный банк. В 1996 году создал сельскохозяйственную группу «Черноземье», которую продал в 2006-м. В 2000–2003 годах был владельцем розничной сети «Столица».
В 2006 году создал концерн «Россиум», объединивший его активы. В 2011-м году основал агентство недвижимости «Домус Финанс», на базе которого в 2014 году была создана группа компаний «Инград». В сентябре 2013 года приобрел 52% производителя лекарств «Верофарм». В 2014 году основал благотворительный фонд «Арифметика добра». В 2016 году приобрел девелопера ОПИН. В сентябре 2017 года стал владельцем московского футбольного клуба «Торпедо». В том же году стал основным акционером компании Sova Capital Limited.
В 2019 году объединил активы с основным акционером инвестиционной группы «Регион» Сергеем Судариковым. В марте 2022 года Sova начала испытывать проблемы с ликвидностью и была переведена под внешнее управление.
Журнал Forbes в 2024 году оценил состояние бизнесмена в $1,2 млрд (108-е место в РФ).