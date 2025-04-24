Путин: дефицит бюджета за первые три месяца составил 2,2 трлн рублей

По итогам января—марта дефицит федерального бюджета России был на уровне 2,2 трлн руб., заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. По его словам, увеличение расходов бюджета компенсировало сокращение кредитного портфеля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Путин уточнил, что также увеличились расходы бюджета — на 25% в годовом выражении. «Сделано это было сознательно, с тем чтобы участники экономической деятельности, все наши ведомства вовремя... совершили необходимые действия, чтобы до конца года у нас ритмично шла работа»,— сказал президент (цитата по сайту Кремля).

Он связал увеличение дефицита бюджета с изменением графика расходов. Их перенесли на начало года, чтобы и федеральные, и региональные власти сумели быстрее запустить работу над нацпроектами, начать стройки, а также выделять финансирование.

Премьер-министр Михаил Мишустин вчера, 23 апреля, заявил, что дефицит федерального бюджета «остался в запланированных значениях», а уровень госдолга относительно ВВП снизился. Власти ожидают снижения динамики роста ВВП России в 2025 году относительно прошлого.

О прогнозе Минэкономики на 2026–2028 годы — в материале «Ъ» «Бюджетный цикл всматривается в туман».