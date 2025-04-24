Путин ожидает снижения динамики роста ВВП России в 2025 году

Президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Он заявил, что за первые два месяца 2025 года рост ВВП России составил 1,9% в годовом выражении. По его словам, обрабатывающая промышленность за январь—февраль выросла на 5%. При этом инфляция остается на уровне более 10%, и господин Путин считает важной задачей выход «на устойчивое замедление ценовой динамики».

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Фото: Вячеслав Прокофьев / POOL / РИА Новости Владимир Путин

Фото: Вячеслав Прокофьев / POOL / РИА Новости

Как отметил президент, правительство, Центробанк и эксперты сходятся в оценках, что в 2025 году динамика ВВП России будет чуть ниже, чем в прошлом. «Мы об этом с вами и говорили, мы к этому и стремились. Мы говорили о так называемой в известной степени мягкой посадке, для того чтобы сохранить макроэкономические показатели, и прежде всего побороть инфляцию»,— сказал Владимир Путин (цитата по сайту Кремля).

Он добавил, что сейчас международная экономическая обстановка «объективно усложняется», а товарные и финансовые рынки испытывают серьезные колебания «из-за обострения глобальной конкурентной борьбы». Господин Путин призвал использовать открывающиеся возможности в том числе для развития внутреннего производства, торговых связей и экспорта.

По итогам 2024 года ВВП России вырос на 4,3%. Международный валютный фонд (МВФ) на этой неделе улучшил прогноз ВВП России в текущем году до 1,5%. По оценке МВФ, инфляция в России в 2024 году составила 8,4%, в 2025-м будет на уровне 9,3%.

Подробности — в публикации «Ъ» «Всходы роста побило тарифами».