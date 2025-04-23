Трамп: заявления Зеленского по Крыму мешают переговорам с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что позиция президента Украины Владимира Зеленского, исключающего признание Крыма российским, негативно сказывается на ходе переговоров с Россией. По словам американского лидера, полуостров был присоединен к России много лет назад, «это больше не предмет обсуждения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leah Millis / File Photo / Reuters Фото: Leah Millis / File Photo / Reuters

«Никто не просит Зеленского признать Крым российской территорией, но если он хочет Крым, то почему они не боролись за него одиннадцать лет назад, когда он был передан России без единого выстрела? В этом районе также в течение многих лет до ''передачи Обамы'' находились крупные базы российских подводных лодок. Именно подстрекательские заявления, подобные заявлениям Зеленского, так затрудняют урегулирование этой войны»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

По словам президента США, ситуация для Украины «критическая», а в случае отказа от мира Владимир Зеленский может «потерять страну» через несколько лет. «Мы очень близки к заключению соглашения, но человек, у которого нет ни одного козыря на руках, должен наконец это понять и довести дело до конца»,— написал господин Трамп.

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