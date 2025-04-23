Трамп: отказ Зеленского от мира может привести к потере Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может заключить мир с Россией или продолжать боевые действия и через несколько лет потерять страну. Так господин Трамп отреагировал на отказ украинского президента признавать Крым российским.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leah Millis / Reuters Фото: Leah Millis / Reuters

«Ситуация для Украины критическая — он может выбрать мир или продолжать войну еще три года, прежде чем потерять всю страну. Я не имею никакого отношения к России, но мне небезразлично то, что каждую неделю умирают в среднем по пять тысяч российских и украинских солдат — совершенно напрасно. Заявление, сделанное сегодня Зеленским, лишь продлит ''поле смерти'', а этого никто не хочет!»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

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