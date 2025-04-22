Не очень плавильное время

Крупнейшие металлурги отчитались о снижении выплавки стали по итогам января—марта. Традиционно второй квартал более успешный на фоне активного строительного сезона, но в этом году сезонный фактор может не реализоваться из-за высокой ключевой ставки ЦБ и заморозки большинства строительных проектов. Дополнительными факторами давления на отрасль в прошедшем квартале стали падение цен на стальную продукцию и обострение конкуренции с китайской сталью на внешних рынках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Крупнейшие металлурги отчитались о снижении выплавки стали по итогам первого квартала. Так, «Северсталь» произвела на 2% стали меньше, чем годом ранее, или 2,8 млн тонн, сообщается в отчетности компании, опубликованной 22 апреля. Незначительный прирост, на 5%, показало производство чугуна. Продажи стальной продукции выросли на 7%, до 2,7 млн тонн, преимущественно за счет сегмента полуфабрикатов, показавшего прирост более 100%.

На прошлой неделе об операционных результатах квартала также отчитался Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), сокративший производство стали на 13,4%, до 2,6 млн тонн, и чугуна на 6,9%, до 2,2 млн тонн. Продажи металлопродукции сократились на 11,1%, до 2,4 млн тонн, причем в сегменте высокого передела падение куда более пологое — на 3,7%. Такая тенденция уже наблюдалась на рынке по итогам четвертого квартала 2024 года: компания и аналитики связывали ее в том числе с более активными ремонтными работами, которые металлурги ведут в 2025 году, пользуясь низким спросом на сталелитейную продукцию (см. “Ъ” от 25 февраля).

Совокупно на «Северсталь» и ММК приходится почти треть российского производства стали. НЛМК перестал раскрывать свои операционные и финансовые результаты с 2022 года.

На фоне как низкого спроса на внутреннем рынке и ограниченных возможностей экспорта, так и падения цен на сталелитейную продукцию ожидаемо слабыми оказались и финансовые показатели компаний. По итогам первого квартала выручка «Северстали» упала на 5%, до 178,7 млрд руб., EBITDA — на 40%, до 39,3 млрд руб. Свободный денежный поток компании, к которому привязана выплата дивидендов, оказался отрицательным, составив минус 32,7 млрд руб. против плюс 33,1 млрд руб. в первом квартале 2024 года. На этом фоне, а также в связи с «ситуацией высокой неопределенности на рынке» компания решила не распределять дивиденды по итогам квартала.

По данным «Русмета» на 20 апреля, стоимость стальной заготовки опустилась до минимального с начала 2023 года показателя — 36,3 тыс. руб. за тонну на условиях FOB Черное море (см. “Ъ” от 29 марта). Китайский экспорт также продолжает оказывать давление на мировые цены. На внутреннем рынке КНР котировки проката просели в конце первой декады апреля до $440 за тонну. Но российские меткомбинаты уже приподняли заводские цены на горячекатаный рулон в апреле, а на май планируют повышение по всему сектору листового проката на 2–4 тыс. руб. за тонну, объясняя это постоянным ростом издержек, приводит данные начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов.

Традиционно второй квартал на рынке стали более оживленный на фоне активного строительного сезона. Однако в этом году этот фактор может не реализоваться из-за высокой ключевой ставки и заморозки большинства строительных проектов, в том числе и в жилищном секторе (см. “Ъ” от 7 апреля). И это при том, что машиностроение и автомобилестроение показывают стабильный спрос на сталь, подчеркивает директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Мария Коломиец.

«По итогам первого квартала выплавка стали составила 17–18 млн тонн, что ниже на 3–4% в годовом сравнении,— говорит аналитик "БКС Инвестиций" Ахмед Алиев.— Это падение связано в первую очередь с кризисом на внутреннем рынке. Исторически второй квартал был более живым, так как начинался сезон стройки. Однако раньше не было таких рекордных процентных ставок на рынке, поэтому к прямой экстраполяции прошлых периодов я бы относился осторожно».

Для восстановления внутренних цен на сталь нужен как минимум фактор снижения ключевой ставки ЦБ до 14–16%, полагает господин Алиев.

Может также помочь увеличение государственных капиталовложений в реальный сектор, строительство и инфраструктуру, полагает руководитель аналитического блока «Металлоснабжения и сбыта» Виктор Тарнавский. Пока этого не произошло, стоит ожидать дальнейшего сокращения выплавки в стране и снижения уровня загрузки мощностей, уверен эксперт. По его оценкам, хуже всего себя «чувствуют мини-заводы, выплавляющие сталь в электропечах» (см. “Ъ” от 18 апреля).

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов отмечает, что с учетом вышеизложенного ожидается падение объемов производства стали в текущем году на 5–10% и снижение объемов потребления стали на 10%.

Полина Трифонова