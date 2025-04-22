ОПС над златом чахнет

«Ъ» стали известны подробности нового уголовного дела в отношении бывшего совладельца сетей «Азбука вкуса» и «Кофе хауз» Кирилла Якубовского, золотопромышленника Павла Масловского и предпринимателя Светланы Безруковой. Согласно предъявленному следователем МВД обвинению, фигуранты, организовав преступное сообщество, в 2011–2016 годах похитили у клиентов компании V.M.H.Y. Holdings, а также ряда коммерческих банков более 14,5 млрд руб. Причем, полагает следствие, для аферы даже использовалась коллекция золотых и платиновых монет России почти из 400 экземпляров. Никто из фигурантов вину не признает, полагая, что их просто хотят удержать за решеткой.

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Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Кирилл Якубовский

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Процедура предъявления обвинения по ст. 210 (организация преступного сообщества) УК состоялась в СИЗО «Бутырка», где содержатся господа Якубовский и Масловский, а также в женском СИЗО №6 в Капотне, где находится госпожа Безрукова. При этом господам Масловскому и Якубовскому следователь следственного департамента МВД вменил ч. 1 ст. 210 УК (от 12 до 20 лет заключения), а госпоже Безруковой — ч. 3 ст. 210 УК, которая предполагает совершение преступления с использованием служебного положения (от 15 до 20 лет заключения).

Отметим, что все это произошло спустя неделю после того, как Пресненский райсуд Москвы 9 апреля назначил фигурантам от 5 до 13,5 года заключения за хищение в 2011–2015 годах $126 млн (или 4,3 млрд руб. по курсу тех лет) у инвесторов компании V.M.H.Y. Holdings. Так как срок давности по делу истекал через несколько дней, предполагалось, что вскоре все трое выйдут на свободу. Однако сразу после оглашения приговора подсудимых прямо в зале суда уведомили о новом деле. 15 апреля в рамках него всех троих арестовали Мещанским райсудом.

В новом деле, как удалось узнать «Ъ», следствие возлагает на экс-совладельца АО «Покровский рудник» и экс-сенатора от Амурской области, соучредителя V.M.H.Y. Holdings Павла Масловского роль организатора преступного сообщества, которое появилось «не позднее 21 ноября 2011 года».

Следствие утверждает, что, будучи фактическим руководителем ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» (АТБ) и ПАО М2М Private bank, господин Масловский вовлек в преступную организацию своих бизнес-партнеров и совладельцев холдинга V.M.H.Y. Group Кирилла Якубовского и Андрея Вдовина (объявлен в розыск). Последний также являлся соучредителем АТБ и сети магазинов «Азбука вкуса» и наряду с господином Якубовским руководил и был фактическим собственником латвийского Bank M2M Europe AS (переименован в Signet Bank) и российского M2M Private bank (лишен лицензии в декабре 2016 года).

Помимо них в преступное сообщество, состоящее из трех обособленных подразделений: «банковское», «финансово-бухгалтерское» и «юридическое», по мнению следствия, входили бывший руководитель московского филиала АТБ Татьяна Шаблыко (осуждена в июле 2024 года на 5 лет за хищение около 4,2 млрд руб. средств кредитной организации), экс-предправления ПАО АТБ Андрей Новиков, заместитель предправления ПАО «М2М Прайвет банк» Инна Иванова и гендиректор ООО «Финансово-торговая компания» Валерий Мираков (объявлен в розыск). По версии следствия, «банковское подразделение» возглавили господа Вдовин и Якубовский, «финансово-бухгалтерское» — гендиректор дочерних компании V.M.H.Y. Holdings — ООО «ППФИН Регион» и ООО «ППФИН Холдинг» — Безрукова, а «юридическое» — некое неустановленное лицо.

Как утверждает следствие, с ноября 2011 года по апрель 2015 года соучастники похитили 4,3 млрд руб., принадлежавших инвесторам холдинга V.M.H.Y., среди которых были семь юрлиц и экс-совладелец компании «Вимм-Билль-Данн» Михаил Вишняков.

Потерпевшие вложились в проекты в различных сферах бизнеса, в частности банк АТБ, сеть супермаркетов «Азбука вкуса» и офисно-гостиничный комплекс «Голден Гейт», рассчитывая получить по договорам займа 9–10% годовых в валюте, однако обратно свои средства не получили. Данный эпизод следствие трактует как мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Кроме того, фигурантам инкриминируется пять эпизодов растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), совершенных с октября 2013 года по октябрь 2016 года. Так, МВД полагает, что сообщники вывели чуть более 4 млрд руб., заключив кредитные договоры с рядом подконтрольных им компаний. Аналогичным образом было похищено 3,7 млрд руб. у М2М Private bank. В этом случае получателями кредитов помимо фирм стали несколько физических лиц, среди которых были господа Новиков и Безрукова. Почти 1 млрд руб. АТБ лишился, выдав кредит Bank M2M Europe AS «в счет обеспечения обязательств по кредиту фирме “Джаннис Интернешнл Инкорпорейтед”». Кроме того, около 190 млн руб. потерял, заключив договор депозита c RCB Bank Limited в счет обеспечения кредита другой подконтрольной соучастникам компании — «Кастанезия Трейдинг Лимитед».

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Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Светлана Безрукова

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Еще 1,4 млрд руб. ПАО «М2М Прайвет банк» потеряло, обратив взыскание на коллекцию Андрея Вдовина золотых и платиновых монет России 1687–1917 годов из 395 штук. Они стали предметом залога по кредиту, который предприниматель взял у банка, но не смог вернуть. Следствие считает, что коллекция стоила не более 500 млн руб., и банк выкупил их по завышенной стоимости.

Интересно, что именно данный эпизод первым лег в основу второго уголовного дела господ Якубовского и Масловского. Его возбудили в декабре 2024 года. Тогда же суд отправил под домашний арест согласившегося с обвинением в хищении господина Новикова, а не признавшую вину госпожу Иванову в январе 2025 года заключил в СИЗО.

Интересно, что обвинения в мошенничестве или растрате господам Масловскому, Якубовскому и Безруковой пока не предъявили.

Вину же в организации преступного сообщества никто из них не признал. От дачи показаний на данном этапе фигуранты отказались, сославшись на ст. 51 Конституции, которая дает право не свидетельствовать против себя.

Адвокат господина Масловского Анна Медведева назвала новое обвинение безосновательным. «Следствие его слепило из того, что было»,— заявила она, отметив, что изначально ст. 210 УК была задумана законодателем для участников мафиозных структур, а в итоге стала вменяться предпринимателям, поскольку под ее признаки можно подогнать любые коммерческие организации. Она полагает, что новое дело «возникло исключительно для того, чтобы не выпускать» фигурантов на свободу.

Госпожа Медведева обратила внимание на то, что по первому эпизоду дела — о хищении 4,3 млрд руб. у инвесторов холдинга V.M.H.Y.— господа Масловский, Якубовский и Безрукова уже осуждены. «Теперь же их фактически хотят судить за одно преступление дважды, что запрещено»,— подчеркнула она, указав также незаконность предъявления обвинения по ст. 210 УК без основных сопутствующих составов — мошенничества или растраты.

В свою очередь, адвокат Кирилла Якубовского Виктория Бурковская в очередной раз подчеркнула, что ее клиент с момента выхода в 2014 году из состава соучредителей холдинга V.M.H.Y. «не имел ни деловых, ни личных отношений с лицами, с которыми он якобы состоял в преступном сообществе». «Единственная вина Якубовского в том, что принадлежащий ему, по мнению потерпевших, актив — бизнес-центр “Голден Гейт” — находится в Москве, что делает его удобной мишенью для потерпевших, которые за счет данной собственности хотят получить свои средства, отданные ими под честное слово другому лицу»,— сказала адвокат. При этом госпожа Бурковская отметила, что по половине эпизодов дела срок давности уже истек.

Мария Локотецкая