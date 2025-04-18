На проектирование булыжной мостовой в Уфе выделили до 5,7 млн рублей

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы (УСРДИС) ищет проектировщика реставрации объекта культурного наследия — булыжной мостовой на Трактовой улице. Начальная цена контракта — 5,7 млн руб., он будет профинансирован из городского бюджета.

Завершить проектно-изыскательские работы необходимо до 25 ноября этого года. Провести реставрацию планируется в 2026–2028 годах, следует из описания закупки.

Протяженность улицы — 600 м. Площадь территории объекта культурного наследия — 4,8 тыс. кв. м. Победитель конкурса должен будет предусмотреть строительство водоотвода, размещение систем электроснабжения и освещения, ремонт проезжей части и тротуаров.

Итоги конкурса подведут 13 мая.

Трактовая — единственная в Уфе улица, где сохранилось булыжное покрытие. Мостовую построили в 1824 году, когда город посетил император Александр I. Сити-менеджер Ратмир Мавлиев заявил о намерении отремонтировать ее в ноябре 2024 года.

Наталья Балыкова