В Уфе отремонтируют булыжную мостовую на Трактовой улице

В Уфе планируют отремонтировать булыжную Трактовую улицу, сообщил в соцсетях глава администрации города Ратмир Мавлиев. Мостовую построили в 1824 году, когда город посетил император Александр I. Трактовая — единственная в Уфе улица, где сохранилось булыжное покрытие.

«Сегодня булыжная мостовая Трактовой улицы является объектом культурного наследия. Для нас она имеет большую историческую значимость. К сожалению, фрагментами требуется восстановление дороги»,— сообщил сити-менеджер.

Финансирование на работы будет выделено, однако процесс реконструкции будет «не быстрым», предупредил господин Мавлиев и попросил жителей «набраться терпения».

Майя Иванова