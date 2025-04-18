FT: международная группа Raiffeisen приостановила продажу подразделений в РФ

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) отложила продажу подразделений в России на фоне потепления отношений Москвы и Вашингтона. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники. По их словам, руководство банка решило приостановить уход с российского рынка еще в феврале, когда РФ возобновила контакты с США.

«Это делается для того, чтобы оценить ситуацию и выяснить, может ли измениться позиция Вашингтона»,— отметил один из собеседников FT. Он не исключил, что RBI снова передумает.

По данным агентства Bloomberg, мнения руководства RBI по поводу ухода из России разделились. Часть руководства настаивает на продаже российской «дочки». Другие призывают к более тщательному анализу ситуации.

В марте 2023 года Европейский центральный банк потребовал от RBI закрыть бизнес в России. В сентябре 2024-го сделки с акциями АО «Райффайзенбанк» запретили в рамках судебного разбирательства. Его инициировала Rasperia Trading Limited в России в отношении Strabag SE, ее австрийских акционеров и банка.

Теперь RBI не может передать свои акции в Райффайзенбанк, что усложняет продажу. Прибыль RBI в России по итогам 2024 года упала почти на 35%. Как выяснил «Ъ», на Райффайзенбанк претендуют два крупных покупателя.

Подробности — в материале «Ъ» «Заминочка с выходом».