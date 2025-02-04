Прибыль Raiffeisen Bank в России за год упала почти на 35%

По итогам 2024 года прибыль Raiffeisen Bank International (RBI) от деятельности в России сократилась на 34,9% в годовом выражении, до €873 млн, следует из финансовой отчетности банка. Чистый процентный доход RBI в стране вырос на 15,1%, до €1,623 млрд, операционная прибыль сократилась на 7,8%, до €2,471 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Согласно пресс-релизу (.pdf), консолидированная прибыль всего холдинга за год упала вдвое, до €1,157 млрд, прибыль на акцию — с €6,93 до €3,19. Чистый процентный доход вырос на 3%, до €5,779 млрд, чистые доходы в виде сборов и комиссий — снизились на 9%, до €2,638 млрд.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в марте 2023 года потребовал от RBI закрыть бизнес в России. В сентябре 2024-го российский суд запретил сделки с акциями Райффайзенбанка в рамках судебного разбирательства, инициированного Rasperia Trading Limited в России против Strabag SE, ее австрийских основных акционеров и Райффайзенбанка. Из-за этого RBI не может передать свои акции в АО «Райффайзенбанк», что затрудняет продажу.

Глава Raiffeisen Йоханн Штробль в октябре говорил, что компания принимает меры по сокращению российского бизнеса. «Ъ» сообщал, что на Райффайзенбанк претендуют два крупных покупателя.

Подробности — в материале «Ъ» «Заминочка с выходом».