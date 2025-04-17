Bloomberg: руководство RBI разделилось во мнениях об уходе из России

Внутри австрийского Raiffeisen Bank International (RBI) разделились мнения относительно стратегии выхода с российского рынка, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник. По его словам, часть руководства RBI настаивает на продаже российской «дочки». Другие считают, что банку следует посмотреть, как будет развиваться ситуация. Как уточнил собеседник агентства, если западные компании возобновят работу в России, то Raiffeisen может увидеть в этом возможность продать свои активы и покинуть страну.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным источников Financial Times, иностранные компании, планировавшие уйти из России, теперь рассматривают возможность остаться. Правительство прорабатывает условия для возврата иностранных компаний.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в марте 2023 года потребовал от RBI закрыть бизнес в России. В сентябре 2024-го российский суд запретил сделки с акциями Райффайзенбанка в рамках судебного разбирательства, инициированного Rasperia Trading Limited в России против Strabag SE, ее австрийских основных акционеров и банка. Из-за этого RBI не может передать свои акции в АО «Райффайзенбанк», что усложняет продажу. Прибыль Raiffeisen Bank в России за 2024 год упала почти на 35%. «Ъ» выяснил, что на Райффайзенбанк претендуют два крупных покупателя.

Подробности — в материале «Ъ» «Заминочка с выходом».