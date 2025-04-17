Главные новости за 17 апреля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

В Петербурге в рамках банкротства ООО «Складской комплекс Металлострой» выставили на торги складские помещения и доли в земельных участках, расположенных на Северном проезде поселка Металлострой. Имущество должника планируют продать на аукционе 30 апреля за 376 млн рублей.

Петербургская биотехнологическая компания Biocad подала документы в Минздрав РФ для регистрации первой в России оригинальной разработки для генной терапии гемофилии В. Инвестиции в ее создание и исследования превысят 3 млрд рублей. Как рассказали в компании, работа над этим препаратом велась более семи лет. Предполагается, что он будет предназначен для однократного введения.

Президент РФ Владимир Путин назначил своим полпредом в Конституционном суде (КС РФ) петербуржца Дмитрия Мезенцева. Соответствующий указ разместили на официальном портале правовой информации. Господин Мезенцев, с марта 2021 года занимавший пост генерального секретаря Союзного государства России и Белоруссии, сменил в новой должности экс-министра юстиции Александра Коновалова, который стал новым судьей КС.

Полиция проверила более 20 мест проживания цыган в Петербургской агломерации, сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. В отделы для разбирательства доставили несколько десятков задержанных. Всех их проверили по служебным базам данных, сняли отпечатки пальцев. Отдельным гражданам вручили повестки в военкомат для постановки на воинский учет.

Компания «Туджунга Энтерпрайзис Лимитед», посредством которой бизнесмены Михаил, Евгений и Полина Скигины владели контрольным пакетом акций АО «Петербургский нефтяной терминал», обратилась в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд с просьбой отменить решение Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти о передаче в собственность РФ 55% акций ПНТ. Напомним, соответствующее решение было вынесено в апреле 2025 года.

Председатель комитета по транспорту Петербурга Валентин Енокаев заявил, что станцию метро «Удельная» откроют до начала майских праздников. Об этом глава ведомства сообщил в интервью РБК. Капитальный ремонт объекта длился с лета 2024 года, стоимость контракта составила около 2 млрд рублей. По словам господина Енокаева, следом на реконструкцию закроют «Парк Победы».

Указом президента РФ Владимира Путина № 244 в Петербурге назначены несколько новых судей. Об этом в своем Telegram-канале сообщила руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева. Заместителем председателя Пушкинского районного суда города назначена Анастасия Москвитина. В свою очередь, Татьяна Байбакова и Татьяна Максименко стали новыми судьями Санкт-Петербургского городского суда.

По итогам первого квартала текущего года инвестиции в развитие Октябрьской железной дороги составили в общей сложности 13,4 млрд рублей. Такие цифры по итогам финансовой отчетности 17 апреля назвали в пресс-службе ОЖД. В частности, в обновление ж/д инфраструктуры на подходах к портам Северо-Запада в границах магистрали направят 1,6 млрд рублей.

На сайте Заксобрания опубликовали анонимные декларации парламентариев за 2024 год. Лидером по доходам стал депутат № 11, заработавший 224,9 млн рублей и обновивший рекорд позапрошлого года. Отчеты публикуются обезличенными уже третий год, однако многие парламентарии по собственной инициативе раскрывают свой заработок в социальный сетях и на партийных ресурсах. Подробнее — в материале «Ъ-СПб».

Кикшеринговые компании — «МТС Юрент», Whoosh и «Яндекс Go» — ограничили максимальную скорость электросамокатов до 20 км/ч. С новым скоростным режимом «двухколесные» поехали с 17 апреля. Правила распространяются на всю Россию, сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе «Яндекс Go». Мера, уверяют в компании, направлена на снижение опасных ситуаций на тротуарах. В Петербурге, впрочем, такие ограничения действуют уже не первый год.