Станцию метро «Удельная» откроют после капремонта в апреле

Председатель комитета по транспорту Валентин Енокаев заявил, что станцию метро «Удельная» откроют до начала майских праздников, сообщает РБК 17 апреля. Капитальный ремонт объекта длился с лета 2024 года, стоимость контракта составила около 2 млрд рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Романов, Коммерсантъ Фото: Алексей Романов, Коммерсантъ

По словам господина Енокаева, следом на реконструкцию закроют «Парк Победы». Компания «Эн-Системс» отремонтирует станцию за 3,3 млрд рублей. Работы планируют завершить в 2027 году, на месте старого вестибюля возведут новый.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Комтранс не будет пускать новые маршруты наземного транспорта на время реконструкции «Парка Победы». Загрузка автобусов, трамваев и троллейбусов в период закрытия станции не будет превышать 85%.

Андрей Маркелов