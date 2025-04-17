«Складской комплекс Металлострой» распродает недвижимость

В Петербурге в рамках банкротства ООО «Складской комплекс Металлострой» выставили на торги складские помещения и доли в земельных участках, расположенных на Северном проезде поселка Металлострой. Имущество должника планируют продать на аукционе 30 апреля за 376 млн рублей. Эксперты отмечают, что площадка может заинтересовать как крупных игроков, связанных с железнодорожными перевозками, так и компании, занимающиеся арендным бизнесом. Однако предлагаемые в одном из лотов неполные доли в праве собственности ограничивают круг интересантов, добавляют брокеры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В первый лот с начальной ценой 305,9 млн рублей вошли административно-складское здание площадью 16 тыс. кв. м, право аренды земельного участка (под размещение складов) площадью 13,9 га, железнодорожный путь необщего пользования, примыкающий к станции Ижоры, и грузоподъемное оборудование.

Второй лот, включающий 1/3 долю в праве собственности в четырех складских помещениях общей площадью 7,6 тыс. кв. м и долю в праве долгосрочной аренды земельного участка в 14 га, оценивается в 70,7 млн рублей.

ООО «Складской комплекс Металлострой», принадлежащее Анне Персияновой, которую в СМИ называют вдовой миллиардера Игоря Минакова (основные активы — Nordest Group, «Мостострой №6», Санкт-Петербургская ритуальная компания), было признано банкротом в конце января 2024 года. Согласно отчету временного управляющего, на момент введения конкурсного производства задолженность фирмы перед кредиторами составляла 1 млрд рублей.

По данным «СПАРК Интерфакс», Анна Персиянова числится учредителем 17 юрлиц: ООО «Нордэст», ООО «Нагорное», ООО «Старый Парнас», ООО «Адажио», ООО «Центр Норд» и других. Nordest Group управляет 16 объектами коммерческой недвижимости (бизнес-центры и склады), а также владеет земельным банком под жилье и коммерческие объекты общей площадью более 400 га. Среди клиентов крупные застройщики: «Группа ЛСР», Setl City, «Дальпитерстрой» и другие.

Сооснователь и партнер Bright Rich | CORFAC International Виктор Заглумин говорит, что банкротные торги дают шанс приобрести актив по цене значительно ниже рыночной и проходят прозрачно, что снижает юридические риски. При этом площадки с железнодорожной инфраструктурой — достаточно нишевая история, поэтому конкуренция за объект будет ограниченной.

По стартовой цене лот может быть интересен предприятиям в сфере тяжелой промышленности и металлообработки, для которых важно наличие на участке инженерной инфраструктуры и железнодорожных путей, добавляет эксперт.

С ним соглашается директор департамента индустриальной и складской недвижимости NF Group в Петербурге Илья Князев, указывая, что предложение может заинтересовать производственные компании. Объект расположен в промышленной зоне, что само по себе является плюсом, а локация хорошо подходит для размещения производств и складов.

По мнению руководителя направления инвестиционного брокериджа Rusland SP Александры Царук, площадка может заинтересовать как крупных игроков, связанных с железнодорожными перевозками, так и компании, занимающиеся арендным бизнесом. Одним из инфраструктурных и конкурентных преимуществ комплекса эксперт также называет наличие железнодорожных веток, подходящих к железнодорожной станции Ижоры.

В свою очередь руководитель филиала IBC Real Estate в Петербурге Сергей Владимиров отмечает, что лоты могут вызвать интерес только у компаний, так или иначе знакомых с объектами, таких как существующие арендаторы, поставщики, аффилированные с объектами ООО «Складской комплекс Металлострой». При этом предлагаемая 1/3 доля в праве собственности складских помещений сильно ограничивает круг интересантов. Виктор Залугин из Bright Rich согласен с Сергеем Владимировым, указывая, что второй лот вряд ли привлечет покупателей, учитывая, что речь идет о продаже только части склада, а не объекта целиком.

Владимир Колодчук