Путин подписал указ о назначении восьми новых судей в Санкт-Петербурге

Указом президента РФ Владимира Путина № 244 в Петербурге назначены несколько новых судей. Об этом 17 апреля в своем Telegram-канале сообщила руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В частности, заместителем председателя Пушкинского районного суда города назначена Анастасия Москвитина. В свою очередь, Татьяна Байбакова и Татьяна Максименко стали новыми судьями Санкт-Петербургского городского суда.

Помимо этого, назначения также получили Александра Казимирова (Колпинский районный суд), Наталия Старовойтова (Куйбышевский райсуд), Дарья Заболоцкая (Ленинский райсуд), Тарас Горобец (Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд) и Абдуризак Исаев (224-й гарнизонный военный суд).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что новым судьей Конституционного суда РФ назначен экс-министр юстиции и бывший первый запрокурора Петербурга Александр Коновалов.

Андрей Цедрик