После задержания группы карманниц в местах проживания цыган прошли обыски

Полиция проверила более 20 мест проживания цыган в Петербургской агломерации, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. В отделы для разбирательства доставили несколько десятков задержанных. Всех их проверили по служебным базам данных, сняли отпечатки пальцев. Отдельным гражданам вручили повестки в военкомат для постановки на воинский учет.

Весомый результат принес обыск в частном доме на Институтской улице в поселке Александровская Пушкинского района Петербурга. При помощи служебных собак удалось изъять спайсы и марихуану общим весом около 100 граммов. В отношении 62-летнего хозяина дома возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 228 УК РФ. Его поместили под стражу.

Отметим, что обыски начались после того, как правоохранители задержали группу карманниц, которая занималась кражами смартфонов IPhone на территории нескольких регионов РФ. Только в Петербурге злоумышленницы совершили не менее 20 злодеяний. Большинство участниц банды — жители города Новошахтинск Ростовской области, однако в группе есть и 16-летняя девушка из Гатчины.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что последний рейд по местам проживания представителей кочевого народа проводили в конце марта, когда правоохранителям удалось ликвидировать нарколабораторию в Ленобласти.

Андрей Маркелов