С начала года в развитие Октябрьской железной дороги инвестировали 13 млрд рублей
По итогам первого квартала текущего года инвестиции в развитие Октябрьской железной дороги составили в общей сложности 13,4 млрд рублей. Такие цифры по итогам финансовой отчетности 17 апреля назвали в пресс-службе ОЖД.
Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ
В обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Северо-Западного бассейна в границах магистрали, в том числе в развитие участка Мурманск — Волховстрой, инвестировано 1,6 млрд рублей.
Еще 4,7 млрд руб. направлено на реализацию проектов развития ж/д инфраструктуры Центрального транспортного узла и строительства дополнительных путей на участке Москва — Алабушево.
Инвестиции в модернизацию основных фондов инфраструктурного комплекса, включая ремонт 28,6 км железнодорожного пути, в свою очередь, оцениваются 1,8 млрд рублей.
На обновление инфраструктуры пассажирского комплекса направлено 1,8 млрд руб., а в обновление локомотивного парка — 2,3 млрд рублей, уточнили в ОЖД.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что за январь-февраль 2025 года перевозки по сетям ОЖД принесли в бюджеты регионов Северо-Запада 3,1 млрд рублей налогов. Наибольший объем налоговых отчислений пришелся на Ленинградскую область (1 млрд рублей) и Петербург (777 млн рублей).