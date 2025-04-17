С начала года в развитие Октябрьской железной дороги инвестировали 13 млрд рублей

По итогам первого квартала текущего года инвестиции в развитие Октябрьской железной дороги составили в общей сложности 13,4 млрд рублей. Такие цифры по итогам финансовой отчетности 17 апреля назвали в пресс-службе ОЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ

В обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Северо-Западного бассейна в границах магистрали, в том числе в развитие участка Мурманск — Волховстрой, инвестировано 1,6 млрд рублей.

Еще 4,7 млрд руб. направлено на реализацию проектов развития ж/д инфраструктуры Центрального транспортного узла и строительства дополнительных путей на участке Москва — Алабушево.

Инвестиции в модернизацию основных фондов инфраструктурного комплекса, включая ремонт 28,6 км железнодорожного пути, в свою очередь, оцениваются 1,8 млрд рублей.

На обновление инфраструктуры пассажирского комплекса направлено 1,8 млрд руб., а в обновление локомотивного парка — 2,3 млрд рублей, уточнили в ОЖД.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что за январь-февраль 2025 года перевозки по сетям ОЖД принесли в бюджеты регионов Северо-Запада 3,1 млрд рублей налогов. Наибольший объем налоговых отчислений пришелся на Ленинградскую область (1 млрд рублей) и Петербург (777 млн рублей).

Андрей Цедрик