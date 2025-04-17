Компания Biocad выделила более 3 млрд руб. на генную терапию гемофилии В

Петербургская биотехнологическая компания Biocad подала документы в Минздрав РФ для регистрации первой в России оригинальной разработки для генной терапии гемофилии В. Инвестиции в ее создание и исследования превысят 3 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Biocad.

Как рассказали в компании, работа над этим препаратом велась более семи лет. Предполагается, что он будет предназначен для однократного введения.

Разработка уже получила международное непатентованное наименование (МНН) «арвенакоген санпарвовек». В клиническом исследовании совмещенных I-II фаз, на основании данных которого подается регистрационное досье, приняли участие более 20 мужчин с тяжелой формой гемофилии В. Как отметили в Biocad, промежуточные результаты исследования показали «значительный рост фактора свертываемости крови и его стабильную эффективность на фоне хорошего профиля безопасности».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что министерство здравоохранения РФ зарегистрировало препарат Biocad «дивозилимаб» для терапии системной склеродермии. Лекарство стало первым зарегистрированным в России оригинальным генно-инженерным биологическим препаратом для таких больных, рассказали в компании.

Дарья Астанина